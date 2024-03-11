HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye’nin en büyük teknoloji yayıncılarından Webtekno, Mediazone tarafından satın alındı

Türkiye’nin en büyük teknoloji yayıncılarından Webtekno, Mediazone tarafından satın alındı

11.03.2024 12:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında İbrahim Akman tarafından, İzmo Bilişim AŞ çatısında kurulan Webtekno’nun tüm hak ve varlıkları Mediazone tarafından hisse karşılığında satın alındı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji yayıncılarından Webtekno, Mediazone tarafından satın alındı

Bünyesinde Mackolik, Onedio, Mynet ve TVEkstra’yı bulunduran Mediazone, hızla büyüyen dijital medya ve reklam teknolojileri alanında farklı kullanıcı kitlesine sahip mecraları bünyesine katmaya devam ediyor. Teknoloji dikeyinde, Türkiye’nin en köklü ve sosyal medyada en güçlü mecralarından biri olan Webtekno, Mediazone kurucu ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı ile Webtekno kurucusu İbrahim Akman arasında yapılan anlaşma ile Mediazone bünyesine katıldı. Aynı anlaşma kapsamında İbrahim Akman, Mediazone’a 1.5 Milyon USD tutarında yatırım da yaptı.

Kaan Kayabalı konu hakkında,

“Bu satın alma ile, çok güçlü olduğumuz Spor, Gündem, Haber ve Yaşam kategorilerinin yanına çok güçlü bir teknoloji dikeyi de eklemiş oluyoruz. Webtekno ile artık hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojinin her alanına odaklanarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin içinde bulunduğumuz çağı yakından takip etmesini sağlayacağız. Onedio, Mynet, Webtekno ve Maçkolik arasında oluşacak sinerji bizi çok heyecanlandırıyor. Ayrıca İbrahim Akman’ın da geçmiş tecrübe ve birikimiyle Mediazone’a çok şey katacağını biliyorum. Bu tarz stratejik hamlelere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz” dedi.

4abfdf2e-0a08-4810-9e8f-15eb1f9a884b

İbrahim Akman da,

“Mediazone’un dijital medya ve reklam teknolojileri üzerine olan planlarnda Webtekno’nun yerinin oldukça kritik olduğunu düşünüyorum ve bu planların gerçekleşeceğine inancım tam. Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim. Webtekno, teknoloji dikeyinde yaptığı yayıncılığın kapsamını genişleterek en iyi yaptığı işi yapmaya devam edecek ve ürettiği içerikleri artık daha fazla kişiye ulaştıracak, ben de artık bir Mediazone yatırımcısı olarak bu süreçte Kaan Kayabalı ve Mediazone ekibine planlarını gerçekleştirmeleri adına elimden gelen her türlü desteği sağlayacağım” dedi.

Mediazone YKB ve İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise;

“Türkiye’nin dijital reklam pazarından en büyük payı almak adına attığımız adımlar devam edecek. Mackolik, Onedio, Mynet ve Webtekno aracılığı ile her ay en az 50 Milyon dijital kullanıcıya, TVEkstra aracılığıyla da televizyonlar üzerinden 11 milyon haneye ulaşıyoruz. Amacımız reklamverenlere en iyi ve en geniş kapsamlı hizmeti, en efektif şekilde sağlamak” dedi.


Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararTürkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar
İstanbul anketinde 15 yıl sonra bir ilkİstanbul anketinde 15 yıl sonra bir ilk
Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay: 70 bine satıldım! Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay: 70 bine satıldım!
Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik yatırım teknoloji
En Çok Okunan Haberler
Annesini dinledi, bir ilke imza attı! 25 bin nüfuslu ilçede tek

Annesini dinledi, bir ilke imza attı! 25 bin nüfuslu ilçede tek

Dolardaki hareket sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama!

Dolardaki hareket sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama!

Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay: 70 bine satıldım!

Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay: 70 bine satıldım!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

İstanbul anketinde 15 yıl sonra bir ilk

İstanbul anketinde 15 yıl sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.