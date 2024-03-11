Türkiye’nin en büyük teknoloji yayıncılarından Webtekno, Mediazone tarafından satın alındı

Bünyesinde Mackolik, Onedio, Mynet ve TVEkstra’yı bulunduran Mediazone, hızla büyüyen dijital medya ve reklam teknolojileri alanında farklı kullanıcı kitlesine sahip mecraları bünyesine katmaya devam ediyor. Teknoloji dikeyinde, Türkiye’nin en köklü ve sosyal medyada en güçlü mecralarından biri olan Webtekno, Mediazone kurucu ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı ile Webtekno kurucusu İbrahim Akman arasında yapılan anlaşma ile Mediazone bünyesine katıldı. Aynı anlaşma kapsamında İbrahim Akman, Mediazone’a 1.5 Milyon USD tutarında yatırım da yaptı.

Kaan Kayabalı konu hakkında,

“Bu satın alma ile, çok güçlü olduğumuz Spor, Gündem, Haber ve Yaşam kategorilerinin yanına çok güçlü bir teknoloji dikeyi de eklemiş oluyoruz. Webtekno ile artık hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojinin her alanına odaklanarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin içinde bulunduğumuz çağı yakından takip etmesini sağlayacağız. Onedio, Mynet, Webtekno ve Maçkolik arasında oluşacak sinerji bizi çok heyecanlandırıyor. Ayrıca İbrahim Akman’ın da geçmiş tecrübe ve birikimiyle Mediazone’a çok şey katacağını biliyorum. Bu tarz stratejik hamlelere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz” dedi.

İbrahim Akman da,

“Mediazone’un dijital medya ve reklam teknolojileri üzerine olan planlarnda Webtekno’nun yerinin oldukça kritik olduğunu düşünüyorum ve bu planların gerçekleşeceğine inancım tam. Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim. Webtekno, teknoloji dikeyinde yaptığı yayıncılığın kapsamını genişleterek en iyi yaptığı işi yapmaya devam edecek ve ürettiği içerikleri artık daha fazla kişiye ulaştıracak, ben de artık bir Mediazone yatırımcısı olarak bu süreçte Kaan Kayabalı ve Mediazone ekibine planlarını gerçekleştirmeleri adına elimden gelen her türlü desteği sağlayacağım” dedi.

Mediazone YKB ve İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise;

“Türkiye’nin dijital reklam pazarından en büyük payı almak adına attığımız adımlar devam edecek. Mackolik, Onedio, Mynet ve Webtekno aracılığı ile her ay en az 50 Milyon dijital kullanıcıya, TVEkstra aracılığıyla da televizyonlar üzerinden 11 milyon haneye ulaşıyoruz. Amacımız reklamverenlere en iyi ve en geniş kapsamlı hizmeti, en efektif şekilde sağlamak” dedi.







