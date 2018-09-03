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TÜ, uluslararası öğrenci sayısını ikiye katladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye sahip üniversiteyiz. 2023'teki 10 bin uluslararası öğrenci hedefine emin şekilde ilerliyoruz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bu yıl yapılan kayıtlarla üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının 3 bin 200'ü aştığını belirterek, son iki yılda uluslararası öğrenci sayısını ikiye katladıklarını kaydetti.

TÜ'de 2019-2019 eğitim-öğretim yılı öğrenci kayıtları Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, lisan, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 10 bin yeni öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptıracağını belirtti.

Balkanların ve bölgenin en büyük üniversitelerinden biri olduklarını ifade eden Tabakoğlu, üniversitenin vizyonu kapsamında uluslararası öğrenci sayısının her yıl arttığına dikkat çekti.

- 2023 hedefi 10 bin uluslararası öğrenci

2023'te 10 bin uluslararası öğrenci hedefine emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde kayıt dönemi başladı. Yaklaşık 10 bin yeni öğrencimiz kayıt yaptıracak. 49 bin öğrenci sayısına ulaşacağız. Bölgenin ve Balkanların en büyük eğitim kurumlarından biriyiz. Kayıtların başlamasıyla yeni sezonumuz başlamış oldu. Yazın boşalan Edirne sokakları kayıt dönemiyle canlandı. 2 yıl önce bin 700 uluslararası öğrencimiz vardı. Geçen yıl bu sayı 2 bin 650'ye ulaşmıştı. Bu senede yapılacak kayıtlarla bu sayının 3 bin 200'ü geçecek. Şu anda uluslararası öğrencilerin kayıtları tam olarak tamamlanmadı. 2 yıl içerisinde neredeyse yüzde yüzlük bir artış oldu. Bu bizim vizyonumuz. Bu öğrencilerimizin 3 binini Balkanlardan gelen öğrenciler oluşturuyor. Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye sahip üniversiteyiz. 2023'teki 10 bin uluslararası öğrenci hedefine emin şekilde ilerliyoruz. Üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Yine üniversitemiz içinde 4 bin 200 kişilik bir yurt yapıyoruz. Bu yurtla özellikle barınma sorunu yaşayan uluslararası öğrencilerimizin sorunlarını çözeceğiz."

Kayıt merkezini ziyaret eden Rektör Tabakoğlu, bazı öğrencilerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Bahar Özkara da Edirne'nin öğrenciler için güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bilgisayar mühendisliğine kayıt yaptırdım. Üniversiteye kayıt yaptırdığımdan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Kayıt işlemimi rektörümüzün yapması da çok gurur vericiydi." dedi.

TÜ'de öğrenci kayıtları 7 Eylül'e kadar devam edecek.

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