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  4. Tuba Vural Çokal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Tuba Vural Çokal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

24.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında MKYK listesi açıklandı. Listede 75 isim yer aldı. AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan AK Parti üyelerinden birisi de Tuba Vural Çokal oldu. MKYK listesinin açıklanması ile vatandaşlar Tuba Vural Çokal'ı araştırmaya başladı. Peki Tuba Vural Çokal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Tuba Vural Çokal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Tuba Vural Çokal.

TUBA VURAL ÇOKAL KİMDİR?

Tuba Vural Çokal, 1 Ocak 1973 tarihinde Antalya'da hayata gözlerini açtı. Tuba Vural Çokal, ilk ve ortaokul eğitimini Çağlayan İlköğretim Okulunda tamamladı. Lise eğitimini ise İstanbul Özel Ata kolejinde tamamlayan Tuba Vural Çokal, 1996 senesinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Tuba Vural Çokal, Göz Hatalıkları Uzmanlığı Tahsilini 2003 yılında, Fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı. 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University’de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında Hindistan'da Chennai'de Agarval Hastanesinde Katarakt Cerrahisi üzerine eğitim aldı Sırasıyla İstanbul’da Alman Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı, Şişli Göznurunu Koruma Vakfı Göz Hastanesinde Başhekim olarak çalıştı.

Tuba Vural Çokal, daha sonra Antalya'ya dönerek Özel Side Anadolu Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev almaya başladı. Bir süre sonra da Side'de kendi kliniğini açtı.

Emekli Noter Altunay Vural ve emekli Hazine Avukatı Günay Vural'ın kızı olan Tuba Vural Çokal, bir meslektaşı ile evli ve iki çocuk annesi.

  1. Dönem İYİ Parti Antalya milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Tuba Vural Çokal, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK'daki 75 isimden biri oldu.
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