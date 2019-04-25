TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çankırı’da Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi 21 projeyle 4006 Bilim Fuarı açtı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi’nde öğrenciler tarafından yapılan projeler sergilendi. Programın açılış konuşmasını yapan Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Gökmen, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları bizler için çok önemli fuarlar. Öğrencilerimiz hayallerini, inceledikleri projelerini geliştirdikleri projelerini hayata geçirme açısından iyi. Bu projelerin başarıyla sonuçlanması halinde yeni 4004, 4005, 4007’ler doğurmaktadır. Bu kapsamda bizimde 2 tane başarıyla sonuçlanmış 4007 projemiz bulunmaktadır” dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kırkpınar, ”TÜBİTAK 4006 Fuarlarının açılış sezonu gibi oldu. 2 yıldır da ilimizde bu anlamda çok önemli gayretler sarf ediliyor. Bu yılda 65 başvurunun 39’unun kabul edilmesiyle oransal bazda Çankırı ilimiz ilk sırada yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi TÜBİTAK 4006 Proje Yürütücüsü İlkem Karakülah ise "Toplam 21 projemiz var 10 danışman öğretmenimiz de bu projeyi gerçekleştirdik. 21 projenin 9 tanesi robotik yazılım projesi. Geri kalan 3 tanesi bilgi inceleme alanında diğerleri ise alt projeler olarak sergilenmekte. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın sonucunda fuarımızı açmış bulunuyoruz. Gelen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında fuarın açılış makası drone ile havadan indirilerek kurdele kesilmesiyle birlikte açıldı.

