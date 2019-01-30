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TÜBİTAK Başkanı Mandal’dan ASO öğrencilerine hayat dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ASO Teknik Kolejinin "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide tecrübelerini öğrencilere aktardı. Mandal, çalışma hayatında karşılaştığı zorluklardan örnekler vererek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.
ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Yönetim Kurulu üyeleri, ASO Eğitim Vakfı üyeleri, ASO Teknik Koleji öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere meslek seçimleri ve hayatta nasıl yol izleyebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Başarıya ulaşmanın temel hedefi amacınızın olmasıdır. Yaşamda neye ulaşmak isterseniz isteyin tutkulu olun. Gerçekten bir şeyin olmasını arzuluyorsanız ona inanmalı ve olmasını çok istemelisiniz. Olumlu düşünerek hedefi kendinize çağırmalısınız. Başarılı bir kariyere sahip olmak için çok çalışmak artık yetmiyor. Özgüvenli, iletişim becerisi yüksek, bilgiyi yorumlayabilen, sorgulayıcı, ekip çalışmasına uyumlu ve gelişime açık bireyler olursanız başarı kendiliğinden gelecektir. Meslek seçimi konusunda kararsız kalmayın. Mesleğe uygun olduğunuzu belirlemek için kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Amaçlarınız, idealleriniz ve yaşam değerleriniz mesleki seçiminizi belirlemeli" diye konuştu.
Türkiye’nin kendi yüksek teknolojili ürünlerinin üretilmesindeki payının artırılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mandal, "Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için tek koşul yerli ve milli ürünümüzü kendi teknolojimiz ile geliştirebilmek ve dünya ile daha fazla iş birliği yapmaktan geçiyor. TÜBİTAK olarak özellikle yüksek teknolojili ürünlere yönelik hem teknoloji geliştirmeye hem de ürün geliştirmeye yönelik yeni süreçler başlattık. Türkiye’nin yerli ve milli ürünler geliştirmek için kendi programları var. Biz bunlara yüksek teknoloji platformları diyoruz" diye konuştu.
Programın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mandal, daha sonra ASO Başkanı Özdebir’le birlikte ASO Teknik Kolejinin eğitim ve uygulama atölyelerini gezerek incelemelerde bulundu.

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