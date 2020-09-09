HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TÜBİTAK, koronavirüse karşı Türk aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK, koronavirüse karşı Türk aşısı için tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 22:52 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı geliştirme çabaları konusunda, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

TÜBİTAK, koronavirüse karşı Türk aşısı için tarih verdi

Mandal, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "Tübitak'ın Kovid-19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde konuştu.

Kovid-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8 de aşı geliştirme projesi olduğunu belirten Mandal, bu çalışmalar için 49 kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydetti. Aşı projelerinden ikisinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini, üçünün de bu aşamada olduğunu kaydeden Mandal, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

mandal

"SONUÇ ÇOK TATMİN EDİCİ"

Mandal, Kovid-19 döneminde üniversite ve şirketlerin aşı ve ilaç çalışmaları için ekstra fon mekanizmaları kurduklarını belirterek, "Size ilginç gelebilir ama biz bu kuruluşlara kısıtlı fon sağlasak da aldığımız sonuç çok tatmin edici." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin aşı geliştirilmesi konusunda da uluslararası kurumlar ve ortakları ile çalıştığını aktaran Mandal, "Türkiye sadece aşı araştırmaları için değil, üretim için de önemli bir merkez olabilir." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandıBelediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken, Menderes Türel'den 'hizmet kıyası' tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Son dakika: Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de peş peşe korkutan depremler
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kılıçdaroğlu'nun avukatı koronavirüse yakalandı
İzmir'de 14 Eylül'den itibaren esnek çalışma modeline geçilecek
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.