TÜBİTAK'ın teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yerini aldı. TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivale, çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergiledi. TÜBİTAK standını ziyaret eden vatandaşlar, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) geliştirdiği Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'un, hassas ve kanatlı güdüm kitleleri HGK-84, HGK-82 ve KGK-82'nin, Nüfuz Edici Bomba'nın ve seyir füzesi SOM'un 1/3 oranında maketlerini, TÜBİTAK UZAY'ın GÖKTÜRK-2 uydusunun ise 1/2 oranında maketini yakından görme fırsatı buldu. Gençler, TÜBİTAK'ın desteğiyle Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin tasarladığı Trike bisiklet ve FRC Dünya Robotik Şampiyonası'nda ilk 3'e giren robota yoğun ilgi gösterdi.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), SAGE, Ulusal Gözlemevi (TUG), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), Bilim Toplum Dairesi (BİTO) ve 6 bilim merkezi, TEKNOFEST'te teknoloji meraklılarıyla bir araya geldi. TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından çeşitli teknoloji yarışmaları da düzenleniyor. Kurumun düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Roket Yarışları heyecanlı anlar yaşatıyor. - "Gençler 'Sürdürülebilir bir çevre için biz de varız.' diyor" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, festivale 2 gün önce düzenledikleri hidromobil ve elektromobil araç yarışmalar ile dün gerçekleştirdikleri insansız hava aracı yarışmalarıyla başladıklarını söyledi. Elektromobil ve hidromobil kategorilerinde 55 aracın yarıştığını belirten Mandal, "Gençlerimiz geliştirdikleri teknoloji ve tasarımlarımla 'Sürdürülebilir bir çevre için biz de varız.' diyorlar. Yine hem sabit kanatlı hem de döner kanatlı insansız hava araçlarımızla 115 takımımız yarışıyor. Bunların 9'u yabancı. Endonezya, Polonya ve Pakistan'dan konuklarımız var." diye konuştu.

TÜBİTAK'ın tüm enstitü ve merkezleriyle festivale katıldığını aktaran Mandal, TÜBİTAK SAGE'nin bugüne kadar geliştirdiği mühimmatları ve Uzay Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği uyduları gençlerle buluşturduklarını ve onlara dokunma imkanı sunduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Mandal, katılımcıların BİLGEM tarafından Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgiler ve teknolojiler için geliştirilen donanımları, kripto cihazları ve lazer silahı görme fırsatı bulacağını ifade etti. - Geliştirilen teknolojiler sanal gerçeklik tüpünde görülebilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğinde bu yıl başlatılan ve 81 ilde gerçekleştirilen 100 Dene Yap Teknoloji Atölyesi'nin bir örneğinin festivalde yer aldığını belirten Mandal, gençlere şöyle seslendi: "Sanal gerçeklik tüpümüz var. Onun içine girdiğiniz zaman 5 dakika içerisinde 3 boyutlu ortamda TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu teknolojileri görebileceksiniz. Onun içinde uzay mekiğine binebileceksiniz. Geliştirdiğimiz silahları bir hücrenin içerisinde göreceksiniz. Tüm gençlerimizi özellikle sanal gerçeklik laboratuvarımıza bekliyoruz."

TÜBİTAK'ın 1963'ten beri Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgiyi, teknolojiyi ve insan kaynağını geliştirmesine katkı veren bir kurum olduğunu belirten Mandal, "TÜBİTAK'sız bir TEKNOFEST olamaz. Teknoloji festivalinde olmazsa olmaz kurumlar arasındayız." dedi. Mandal, tüm bilimseverler ve teknolojiseverlerle gelecekte sadece teknolojiyi kullanan değil, "Teknolojiyi üretmek istiyorumb" diyen her yaş grubundaki insan kaynağıyla bir araya gelmek istediklerini aktardı. - "Gençlerimizi teknoloji üretme noktasında yetiştirmeliyiz" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şunları söyledi: "Gençlerimizi ülkemizin ihtiyacı olan teknolojiyi kullanmaları değil, üretmeleri noktasında yetiştirmeliyiz. Nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. İnsan kaynaklarımızın buradaki mühendislerimizle görüşmelerini, geliştirilen teknolojilere, donanımlara, ürünlere dokunmalarını ve 'Bunun daha iyisini yapacağım.' demelerini istiyoruz. Geleceğimizin gençlerinin bugün yaptıklarımızdan daha iyisini yapacaklarına eminiz. Ülkemizin hem bölgesel hem de küresel boyutta lider ülke olması için üzerimize düşeni yapıyoruz."