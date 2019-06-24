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TÜBİTAK'tan Ordu'nun doğal ürünlerine ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Bölgenin endemik bitkileriyle ilaç üretimi, bal, fındık ve orman ürünlerini kıymetlendirerek Ordu'yu diğer illerden farklı kılmak istiyoruz"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu'da bölgenin endemik bitkileriyle ilaç üretimini, bal, fındık ve orman ürünlerini kıymetlendirerek şehri farklı kılmak istediklerini belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Mandal, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Mandal, Ordu’nun sahip olduğu doğal potansiyeli katma değeri yüksek ürünlerle yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özellikle tarım ve gıda teknolojilerindeki gelişmelerin alışılagelmişten çok hızlı seyrettiğini vurgulayan Mandal, "Buradaki doğal ürünleri nasıl zenginleştirebiliri, bölgenin endemik bitkileriyle ilaç üretimi, yine bal, fındık ve orman ürünlerini kıymetlendirerek Ordu'yu diğer illerden farklı kılmak istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ve konunun diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek TÜBİTAK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Güler de Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Ordu ziyaretinin önem taşıdığını, onun dünya çapında bilim adamı olduğunu kaydetti.

Mandal'ın yaptığı çalışmalarla rol model olduğunu aktaran Güler, "Büyükşehir olarak kendisinden sonuna kadar istifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Güler ve Mandal'ın katılımıyla belediye meclis salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda çeşitli projelerin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda Ordu'da özel ve kamu kurumlarının bilimsel projelerine TÜBİTAK tarafından Ar-Ge ve Ür-Ge desteği verilmesi kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu Prof. Dr. Hasan Mandal TÜBİTAK

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