Tüfekle 10 kişiyi yaralayan sanığa 34 yıl 6 ay hapis

İZMİR (AA) - İzmir'de, kahvehane ve çevresindeki 10 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle aldığı 12 yıl hapis cezası Yargıtayca bozulan tutuklu sanık, yeniden yargılandığı davada 34 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Togul ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, 10 kişiyi "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istediği Togul'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Aynı muhitte oturduğu mağdurları tanımadığını dile getiren Togul, kendileriyle bir husumetinin olmadığını savundu.

Kasıtlı olarak yaralama suçunu işlemediğini belirten Togul, sarhoş olduğu için olayın kazayla gerçekleştiğini ileri sürdü.

Uzun süredir tutuklu olduğundan ailesinin de mağdur olduğunu ifade eden Togul, tahliye talebinde bulundu.

Togul'un avukatı Hüsnü Okan İzcan ise müvekkilinin araçla seyir halindeyken ateş ettiğini belirterek, olayın "olası kast" ile gerçekleştiğinden mahkemenin de buna göre hüküm vermesi gerektiğini savundu.