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Tüfekle 10 kişiyi yaralayan sanığa 34 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, kahvehane ve çevresindeki 10 kişiyi pompalı tüfekle yaralamak suçundan aldığı 12 yıl hapis cezası Yargıtayca bozulan tutuklu sanık, yeniden yargılandığı davada 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, kahvehane ve çevresindeki 10 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle aldığı 12 yıl hapis cezası Yargıtayca bozulan tutuklu sanık, yeniden yargılandığı davada 34 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Togul ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, 10 kişiyi "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istediği Togul'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Aynı muhitte oturduğu mağdurları tanımadığını dile getiren Togul, kendileriyle bir husumetinin olmadığını savundu.

Kasıtlı olarak yaralama suçunu işlemediğini belirten Togul, sarhoş olduğu için olayın kazayla gerçekleştiğini ileri sürdü.

Uzun süredir tutuklu olduğundan ailesinin de mağdur olduğunu ifade eden Togul, tahliye talebinde bulundu.

Togul'un avukatı Hüsnü Okan İzcan ise müvekkilinin araçla seyir halindeyken ateş ettiğini belirterek, olayın "olası kast" ile gerçekleştiğinden mahkemenin de buna göre hüküm vermesi gerektiğini savundu.

Müvekkilinin 4,5 yıldan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan İzcan, Togul'un hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 10 kişiyi "kasten yaralama" suçundan 34 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği Togul'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 30 Nisan 2015'te, Mustafa Togul'un, seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu, kahvehane ve çevresindeki 10 kişi yaralanmıştı.

Tutuklanan Togul ile olayla bağlantısı olduğu belirtilen M.T. ve F.B. hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Togul, 10 kişiyi "olası kastla yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, M.T. ve F.B. hakkında beraat kararı verilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, beraat kararlarını onarken, Togul ile ilgili cezayı bozarak "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması gerektiğine karar vermişti.

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