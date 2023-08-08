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Tüfekle dehşet saçtı! Eşini ve 2 polisi yaraladı, vurularak yakalandı

08.08.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, kendisini takip eden polis memurlarıyla çatıştı. İki polis memurunun yaralandığı olayda saldırgan, vurularak yakalandı.

Tüfekle dehşet saçtı! Eşini ve 2 polisi yaraladı, vurularak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

POLİSLERLE ÇATIŞTI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin yerini tespit eden polis ekipleri, "Teslim ol" çağrısında bulundu. Tüfekle ateş ederek kaçmaya çalışan H.S, 2 polisi de yaraladı.

Polis ekipleri de şüpheliyi bacağından ve kolundan yaralayarak yakaladı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu 2 polis memuru sıyrık şeklinde isabet eden saçmalar sonucu hafif şekilde yaralanmış ve ayakta tedavileri yapılmaktadır. Şüpheli şahıs H.S. yapılan müdahale ile suç aleti ile birlikte yaralı olarak yakalanmıştır." denildi. (AA-İHA)

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polis Kastamonu Silahlı çatışma

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