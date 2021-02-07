HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tüfekle köpeği yaraladı, sözleri çileden çıkardı! 'Gören de adam öldürdük sanır'

Tüfekle köpeği yaraladı, sözleri çileden çıkardı! 'Gören de adam öldürdük sanır'

07.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tüfekle köpeği yaraladı, sözleri çileden çıkardı! 'Gören de adam öldürdük sanır'

Çorum’da av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaralayan Mehmet K.(50), polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır” diyerek tepki gösterdi.

Olay, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesinde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi.

034e952a7045d766cb193595a6dd16f0

Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

a0da083661404136787a85ba69932b5a

Bu arada ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülen Mehmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır” diyerek tepki gösterdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
6 kiloluk dev mezgit görenleri hayrete düşürdü6 kiloluk dev mezgit görenleri hayrete düşürdü
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor! Kimliğini göstermeden inandıramıyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu

Kahreden olay! 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu

Bursa'da 6 kiloluk dev mezgidi görenler gözlerine inanamadı

6 kiloluk dev mezgit görenleri hayrete düşürdü

Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli olacak

Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

10 yaşındaki Selin'in ölümüyle ilgili davada isyan ettiren karar

10 yaşındaki Selin'in ölümüyle ilgili davada isyan ettiren karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.