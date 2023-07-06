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Tuğçe Can'ı 13 yerinden bıçaklayıp katletmişti! O cani hakkında karar verildi

06.07.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 25 yaşındaki Tuğçe Can'ı 13 yerinden bıçaklayan ve ardından boğazını keserek öldüren Onur Kaya, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tuğçe Can'ı 13 yerinden bıçaklayıp katletmişti! O cani hakkında karar verildi

Eskişehir'de, yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Onur Kaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Onur Kaya (22), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Öldürülen Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikiz kardeşi Tuğba Can ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Onur Kaya, "Pişmanım, keşke bu olaylar yaşanmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "şantaj" suçundan ise 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına hükmetti.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan anne Emine Can, kızının ölümüne neden olan tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

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Dava sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Can, şöyle devam etti:

"Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor. Çok sevindim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evladını kaybeden bir anne ne kadar konuşabilir, orasını da bilmiyorum ama içimde biraz da olsa bir rahatlama oldu. En azından kızımın yanına gittiğimde, 'Anneciğim bu davanın peşini bırakmadım, sen burada rahat uyu' diyebileceğim."

Baba Bekir Can da "Bizim canımız bizden gitti. O yaşadığı sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek. Hak ettiği cezayı aldı. Tüm avukatlarımıza, siz basın mensuplarına çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Davanın peşini bırakmadınız. O da hak ettiği cezayı aldı. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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İkiz kardeşi Tuğba Can ise sanığa, istediği cezanın verildiğini ifade ederek, "İçeride çürümesi daha iyi oldu. Ben ikizimi kaybedeli 6-7 ay oldu. Yaşamak nedir, bilmiyorduk, ama en azından bir nebze olsun içimize su serpilmiş oldu. Annemin de dediği gibi belki benim ikizim bir daha geri gelemeyecek ama en azından hak ettiği yerde olması, bizim içimize bir nebze su serpmiş oldu." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokağı'nda bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere 12 Ocak'ta evinden ayrılırken apartmanda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

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Fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Onur Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. (AA)

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cinayet Eskişehir

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