Tuhafiyeden doğan umut! El işi atölyesine dönüştü: Kadınların el emeği katkısı...

Sivas'ta bir kadın girişimcinin açtığı tuhafiye dükkanı, zamanla el işi atölyesine dönüştü ve mahalledeki kadınlar için hem üretim hem de kazanç kapısı oldu. Yaklaşık 30 kadının katılımıyla faaliyet gösteren atölyede, kadınlar boş vakitlerini değerlendirmekle kalmıyor, ürettikleri el emeği ürünleri satarak ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Sosyalleşme imkanı da sunan atölye, mahallede büyük ilgi görüyor.

Sivas'ta bir kadın girişimci, tuhafiye dükkanı olarak açtığı işletmeyi el işi atölyesine dönüştürdü.

Mahallede yaşayan ev hanımlarının isteği üzerine faaliyet göstermeye başlayan atölyede ev hanımları örgü örmeye başladı.

Yaklaşık 30 kadının el emeği ürünler ürettiği atölye, görenlerin ilgisini çekti. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar hem sosyalleşirken hem de para kazanmaya başladı.

Ürettikleri ürünleri aynı işletmede satışa sunan kadınlar, ev ekonomisine destek olmaya başladı.

"BURAYA GELİP ALIŞAN ARKADAŞLARIMIZ BİZDEN AYRILMIYOR"

Mahallede yaşayan kadınların çok memnun olduğunu ifade eden işletme sahibi Süleyha Ekici, "Bayanlarımızın sayısı 30 kişiye kadar çıkıyor. Buraya gelen bayan arkadaşlarımız beğendiği ipi alıyor ve ne örmek isterse onu örüyorlar. Yapmakta zorlanan arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Burada arkadaşlarımızın ördüğü eşyaları biz direkt tezgâha koyup onların adına satıyoruz. Bazı arkadaşlarımıza siparişler alıyoruz, bize gelen siparişleri onlar yapıyor, paralarını da onlara veriyoruz. Bayanlarımız öğleden sonra dükkânımıza geliyorlar. Burada arkadaş ortamında çay ve samimi sohbetler eşliğinde el işi yapıyoruz. Dükkânımıza gelen bayan müşterilerimiz içeri girdiklerinde şok oluyorlar, satış olup olmadığını soruyorlar. Burada sadece oturup el işi yaptığımızı, satış yapmadığımızı sanıyorlar. Satışımızın olduğunu duyduklarında da ‘ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz' deyip şaşırıyorlar. Bu şekilde müşteri olarak gelip daha sonra da burada el işi yapmaya gelen birçok arkadaşımız var. Buraya gelmek isteyen bayanlar gelebilir. Özellikle aradığımız bir şart yok, saat 13.00'ten 18.00'e kadar biz hizmet veriyoruz. Buraya gelip alışan arkadaşlarımız bizden ayrılmıyor, bizi bırakamıyor. Evde oturan bayanlar gelip evlerine katkıda bulunsunlar, az da olsa kendi parasını kazansınlar. Az da olsa bayanların kendi yaptıkları işten para kazanmaları daha çok hoşlarına gidiyor. İlk defa ürünü satılan bir bayanın parasını alması çok hoşuna gidiyor, çok mutlu oluyorlar" diye konuştu.

"KADINLARIN KENDİ KAZANDIKLARI PARALARINI HARCAMALARI ÇOK HOŞLARINA GİDİYOR"

Ev ekonomisine destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Ekşi, "Burada ki ortamımız kadınların evlerde yaptıkları gün ortamı gibi. Burada kadınlar hem bir şeyler öğreniyorlar hem de kendi paralarını kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kadınlar kendi ördüklerini satıyorlar sipariş alıyorlar. Kadınların kendi kazandıkları paralarını harcamaları çok hoşlarına gidiyor mutlu oluyorlar. Artık evleri gezip oturmak yerine burası kadınlar için daha çok aranan bir yer oldu. Şuan yaz sezonu olduğu için herkesin misafirleri falan geliyor yoksa biz burada gelen kişi sayısını fazlasıyla geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"EŞİMİ KAYBETTİKTEN SONRA BURAYA GELMEK BANA MORAL VERİYOR"

Atölye ile sorunlarının üstesinden geldiğini ifade eden Ayşe Çelik, "Sabahları saat 10.00 gibi uyanıyorum. Hemen kahvaltımı yapıp temizliğimi yapıyorum ve hemen buraya koşuyorum. Burayı çok seviyorum bana da moral veriyor. Evime katkı olsun kafa dağılsın diye gelip örüyorum. Eşimi kaybettikten sonra buraya gelmek bana moral veriyor. Bütün akrabalarım da burada olduğumu biliyor arayıp ulaşamayan örgü yaptığımı biliyor ve buraya geliyor" dedi.

