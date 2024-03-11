TÜİK yeni verileri açıkladı: 82 plaka belli oluyor! İşte 2024 yılında il olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler!

Birçok kişinin merakle beklediği 82'nci, 83'üncü ve 84'üncü il olma hayali artık iyice yaklaştı. 82-83-84 numaralı plakalar belli olmak üzere. İşte Türkiye'nin 82'nci ili olma potansiyeli en yüksek ilçeler...







