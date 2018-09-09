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Tük Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) anlamlı 9 Eylül paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 08:28 | Son Güncelleme

Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK), İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı

Tük Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) anlamlı 9 Eylül paylaşımı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri” emrinin yer aldığı videoda Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görseller yer aldı.

Klipte şu açıklama yer buldu:

“26 Ağustos'ta başlayan ve zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin ardından, düşmanı yurttan tamamen atmak için takibini sürdüren şanlı Türk ordusu 9 Eylül 1922 günü sabahında İzmir'e girmiştir. Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükümet Konağı'na, Yüzbaşı Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, Asteğmen Besim Kadife Kale'

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