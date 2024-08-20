'Tükendim' deyince set karıştı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı... Müjde Uzman o dizi ile geri dönüyor

MYNET-Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, dizi devam ederken yaptığı 'tükendim' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ünlü ismin bu paylaşımı sonrası adeta set karışmıştı.

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Uzman bu açıklamalarının ardından da dizinin sezon finalinde projeye veda etmişti. Müjde Uzman’ın yeni adresi merak konusuydu. Geçen sezon sonu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra birçok teklif alan başarılı oyuncu, usta yapımcı Ömer Özgüner’le el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzman NOW’ın Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak.

Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” rolüne hayat verecek ve Bennu Yıldırımlar (Güner) ile Melisa Şenolsun’la (Naz) etkili bir kadın dramasında performans sergileyecek.