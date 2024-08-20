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'Tükendim' deyince set karıştı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı... Müjde Uzman o dizi ile geri dönüyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.08.2024 09:04
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Alev' karakteri ile adından söz ettiren Müjde Uzman dizi devam ederken yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmiş 'tükendim' açıklamasıyla da adeta set karışmıştı. Dizinin sezon finalinde ise Uzman projeden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

MYNET-Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, dizi devam ederken yaptığı 'tükendim' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ünlü ismin bu paylaşımı sonrası adeta set karışmıştı.

alev 3

ANLAŞMA SAĞLANDI

Uzman bu açıklamalarının ardından da dizinin sezon finalinde projeye veda etmişti. Müjde Uzman’ın yeni adresi merak konusuydu. Geçen sezon sonu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra birçok teklif alan başarılı oyuncu, usta yapımcı Ömer Özgüner’le el sıkıştı.

ALEV 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzman NOW’ın Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak.

Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” rolüne hayat verecek ve Bennu Yıldırımlar (Güner) ile Melisa Şenolsun’la (Naz) etkili bir kadın dramasında performans sergileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti
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