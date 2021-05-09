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Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun! Hakkınız ödenemez

08.05.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta şehit anneleri ve fedakar sağlık çalışanı anneler olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun! Hakkınız ödenemez.

Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun! Hakkınız ödenemez

Bugün sevgili, sabırlı ve fedakar annelerin günü. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıktığı 10 Mart 2020'den bu yana çocuklarına doya doya sarılamayan sağlık çalışanı anneler ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!

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ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü büyük bir mutlulukla kutladığımız Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

İLK KUTLAMA 1908'DE

Bu kutlama ilk kez 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir.

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Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

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TARİHİ ANTİK YUNAN'A KADAR DAYANIYOR

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

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Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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anneler günü koronavirüs (Covid-19)

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