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Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2018 00:11 | Son Güncelleme

Bilim adamları, insan derisinde yaygın görülen bir bakterinin bilinen tüm antibiyotiklere direnç geliştirdiğini keşfetti. Avrupa'da ortaya çıkan süper bakteri türünün küresel olarak yayıldığı belirtildi.

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Avustralya'nın Melbourne Üniversitesinden bilim adamları, staphylococcus epidermidis adlı bakterinin farklı antibiyotik formlarına toplu direnç geliştiren çeşitleri olduğunu tespit etti.

Avrupa'da ortaya çıkan süper bakteri türünün küresel olarak yayıldığı belirtildi. Avustralya'da 2012 yılında bir hastada görülen süper bakteri hakkında 6 yıldır çalışmalar yürüten Dr. Jean Lee, söz konusu bakterinin, rifampicin ve vancomycin türü antibiyotiklere dirençli olduğunu kaydetti.

TEDAVİ SEÇENEĞİ YOK

Bu iki antibiyotik türünün birbirine alternatif tedaviler olduğunu ifade eden araştırmacılar, her iki türe direnç geliştiren süper bakterinin tedavi seçeneklerini tükettiğine dikkati çekti.

Lee, antibiyotik direncinin bazı hallerde tedavi edilemez noktaya ulaştığına işaret etti.

10 ÜLKE 78 NOKTA

Hastane enfeksiyonlarına da neden olan süper bakterinin 10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldüğü belirtildi.

Araştırmacılar, aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara giderek daha bağışık hale getirdiği uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
antibiyotik Süper Bakteri

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