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Tüm D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir! Kışın hastalık görmemek için sofranızdan ayırmayın

21.10.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında bağışıklıklarda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüklükler hastalıklara çok daha kolay bir şekilde yakalanmamıza neden oluyor. Vitamin eksiklikleri bağışıklığın düşmesine neden oluyor. Özellikle D vitamini kış aylarında en çok eksilen vitaminler arasında bulunuyor. Ancak her gün yenilen bir besin tüm D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir.

Tüm D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir! Kışın hastalık görmemek için sofranızdan ayırmayın

Güneş ışınlarından aldığımız D vitamininin eksikliğinde dayanılmaz kemik ağrıları, güçsüzlük, baş ağrısı, depresyon, yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkıyor. D vitamini dönem dönem düşebiliyor. Özellikle kış aylarında alınan yetersiz güneş ışınları D vitaminin düşmesine neden oluyor. Bu sebeple D vitaminini dışarıdan almak için doğru besinleri tüketmek gerekiyor. Yapılan araştırmalar günlük yenilen mantarın tüm D vitamini ihtiyacınızı karşılayabileceğini belirtiyor.

BELİRLİ MİKTARDA MANTAR TÜKETİMİ GÜNLÜK İHTİYACINIZI KARŞILAR

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Yağlı balık ve yumurta sarısı gibi yiyecekler , güneş ışığı vitamin kaynakları söz konusu olduğunda genellikle tüm dikkatleri üzerine çekerken, mantarlar da aynı derecede güçlü olabilir . Aslında araştırmalar, belirli bir miktarın size tam olarak günlük ihtiyaç duyduğunuz kadar D vitamini verebileceğini gösteriyor.

YAZ BOYUNCA GÜNEŞ IŞIĞI ALMANIZ BİLE KIŞIN FAYDA SAĞLAMIYOR

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Yağda çözünen bir vitamin olarak sınıflandırılan D vitamini, diyetinizden kalsiyum ve fosforu emmeye yardımcı oluyor. Bu yetenek, vitamini kemik ve kas sağlığınız için gerekli kılarak düşük seviyeleri sizi bir dizi komplikasyon riskine sokar. NHS'ye göre, yaz boyunca ihtiyacınız olan tüm güneş ışığı vitaminini sadece dışarıda vakit geçirerek alabilseniz de, sonbahar ve kış aynı faydaları sağlamıyor.

EKİM AYINDAN SONRA D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ ALINABİLİR

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Ekim ayından itibaren günlük D vitamini takviyesi şart olsa da, mantarlar da günlük alımınızı karşılayabilir. Sağlık servisine göre yetişkinlerin günde 10 mikrogram D vitaminine ihtiyacı var ki bu da 400 Uluslararası Birime (IU) eşdeğerdir. İşte burada mantarlar tam da bu miktarı karşılama sözü vererek devreye giriyor. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, topraksı tatlarıyla karakterize edilen günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 50 ila 100'ünü karşılayabiliyor.

100 GRAM YEMEK YETERLİ

Araştırma, 100 gram kahverengi gıda yemenin tam olarak bu miktarı sunabileceği sonucuna varmıştır. D vitamini bu küçük yiyeceklere nasıl giriyor? Araştırma, dünyadaki bazı büyük ticari çiftliklerdeki mantarların bronzlaşma seanslarına benzer bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Üreticiler onları UV radyasyonuna maruz bırakır, bu da mantarların güneş ışığı vitamini üretmesine yardımcı olur. Yani tıpkı insanlar gibi, kahverengi gıdalar da D vitaminini güneşten alırlar.

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Ancak, tüm üreticilerin mantarlarını UV radyasyonuna maruz bırakmadığını belirtmek önemlidir. Neyse ki, süpermarketten satın alınan mantarların üzerindeki etiketler, hangi türün yağda çözünen vitamini sunduğunu belirlemenize yardımcı olabilir. Araştırmacılar şunları ekledi: “ D vitamini ile zenginleştirilmiş mantarlar, depolama ve pişirme sırasında biyolojik olarak kullanılabilir ve nispeten stabil olan yüksek konsantrasyonlarda D2 vitamini içerir.

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