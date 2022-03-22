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Tüm diyet tariflerini unutun ekmek yiyerek zayıflayabilirsiniz! En kolay kahvaltılık diyet tarifi nedir? Ekmek diyeti var mı?

22.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet denilince akla tatsız, tutsuz az kalorili yiyecekler, içecekler gelmektedir. Özellikle diyet yapanlar gönül rahatlığıyla kahvaltı edemez. Aslında kahvaltı da tüketilen besinler aşırıya kaçılmadığı takdirde çok da kilo almanıza etki etmez. Günlük hayatta da yemek konusunda aşırıya kaçınılmadığı zaman bir problem teşkil etmiyor. Şimdi kahvaltılık diyetlere bakalım. Diyet listenize kahvaltılık bu tarifi de ekleyebilirsiniz. İşte haberin detayları!

Tüm diyet tariflerini unutun ekmek yiyerek zayıflayabilirsiniz! En kolay kahvaltılık diyet tarifi nedir? Ekmek diyeti var mı?

Kahvaltınızı yaparken bir yandan da diyet yapabilirsiniz. Bu diyetle de istediğiniz kilolara ulaşabilirsiniz. Kahvaltı da ekmek yiyerek kilo vermeyi pek çok kişi imkansız olarak görmektedir. Şimdi size vereceğimiz kahvaltılık diyet listesi ile hem kahvaltıda ekmek yiyeceksiniz hem de diyet yapabileceksiniz. Kahvaltılık diyet tariflerine kolaylıkla sağdan soldan ulaşabilirsiniz ama bu diyetler sizin ne kadar sağlıklı kilo vermenizi sağlar bilemeyiz. Kahvaltı da ekmek yiyerek kilo verebileceğiniz diyetin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EKMEK DİYETİ VAR MI?

Kahvaltılık tarif denilince insanın aklına hep kilo aldıran şeyler gelebilir. Diyet kahvaltılık tarif denemek de mümkün. Bu diyeti hem de ekmekle yapabilirsiniz. Kahvaltı sofranıza eşlik edecek nefis lezzetli diyet ekmek üstü tarif hazırladık.

EKMEK ÜSTÜ DİYET KAHVALTILIK MALZEMELER

  • 3 dilim kızarmış ekmek

  • 1 top mozarella

  • 6 adet çeri domates

  • 7 yaprak roka

  • 4 yaprak taze fesleğen

  • Nar ekşisi

  • Tuz

EKMEK ÜSTÜ DİYET TARİFİ

Kolay kahvaltılık ekmek üstü tarif için önce kızarmış ekmeklerinizin üzerine mozarellaları ve ardından yeşillikleri ekleyin. Üzerine çeri domatesleri ince ince dilimledikten sonra nar ekşisi ve tuzunuzu ilave edebilirsiniz.

EKMEK DİYETİ NEDİR?

Ekmek diyeti merak edilen konular arasında yer almaktadır. 3 gün boyunca günde 10 veya12 dilim kızarmış ekmek yenilen bu diyette ekmeklere çok az tereyağı sürebilirsiniz. Bu 10-12 dilim ekmeği gün boyunca isteniyorsa yenebilir ancak öğün düzenine uyulması daha doğru olur. Ancak aralarda da sayıyı aşmamanız gerekmektedir. Bu tek gıda rejimi olduğu için sağlık açısından sakıncalı bir diyet olup bir kereden fazla uygulanmaması önemle vurgulanır. Bu diyette istediğiniz kadar şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz. Ayrıca bol su içmenizi ve akşam 7'den sonra bir şey de yememelisiz.

Tek bıçak hareketi ile sürülebildiği kadar 10-12 dilim ekmek gün boyunca istendikçe de yenebilir ancak öğün düzenine uyulması daha doğru olur. Ancak aralarda da sayıyı aşmamak kaydıyla yiyebilirsiniz. Tek gıda rejimi olduğu için sağlık açısından sakıncalı bir diyet olup bir kereden fazla uygulanmaması kuvvetle önerilir.

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ekmek tarifi
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