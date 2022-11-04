Tüm dünya bunu konuştu! Çocukları 67 yaşında doğum yapan kadını tehdit etti

Çin'de yaşayan 70 yaşındaki Tian Xinju, 67 yaşındayken 71 yaşındaki Huang Weiping'den hamile kaldı. İki yetişkin çocuğu bulunan Tian, 68 yaşına geldiğinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızlarına “cennetten gönderilen” veya “cennetten hediye” anlamına gelen Tianci, adını verdiler. Tian, dünya üzerindeki en yaşlı hamile kalan kadınlar arasında bulunuyor. Hamilelik sürecinde diğer iki çocuğu tarafından kürtaja zorlanmasına rağmen kürtaj yaptırmayan Tian, yaşadıklarını anlattı.

DÜNYA ÇAPINDA MANŞETLERE TAŞINDI

Bebek , 25 Ekim 2019'da, Tian'ın daha önce bir çocuk doktoru olarak çalıştığı Çin'deki bir hastane'de sezaryen yoluyla dünyaya geldikten sonra dünya çapında manşetlere taşındı. Kızlarına hediye anlamına gelen Tianci adını koyan çift kızının doğumunun başlangıçta ailedeki diğer üyeler tarafından "hediye" olarak görülmediğini paylaştı.

ÇOCUKLARI BAĞLARINI KOPARMAKLA TEHDİT ETTİLER

Çiftin 40'lı yaşlardaki yetişkin oğlu ve kızı Tian'ın hamile olduğunu öğrendiklerinde annelerini terk etmekle tehdit ettiler. Tian, “Çocuklarım hamile olduğumu öğrendiğinde ikisi de kürtaj olmamı umdu. Kızım, hamileliği atlatırsam benimle bağlarını keseceğini bile söyledi. ”dedi.

"BUNU BEN DE İSTEMEDİM"

"Bunu ben de istemedim. Bu yaşta neden başka bir çocuk isteyeyim ki? Ama oldu ve test sonuçları olumluydu, bu yüzden onu cennetten bir hediye olarak gördük” diye devam etti. 7 News'e göre, doktorlar Tian'a kendi sağlığı için hamileliği sonlandırmasını bile söylediler , ancak "kazayla" hamile kalmakta ısrar etti. Tian, doğum anında, diğer çocuklarının protesto etmesine rağmen, yeni kızının aileye kabul edildiğini itiraf etti.

"ÇOK ACIDI GÖZLERİMİ AÇIK TUTAMADIM"

“Hepsi onu çok seviyor” dedi. "Biz mutlu bir aileyiz. Başkalarının ne dediğini dinlemek istemiyorum.” Üç çocuk annesinin biri 18 yaşında üniversiteye giden diğeri de otraokula giden iki torunu var. Tian, bu hamilelikle mücadele ettiğini ve gençliğinde yaşadığı ilk iki doğumuna benzemediğini itiraf etti. "Acıydı, çok acı vericiydi. Çok acıdı, gözlerimi açık tutamadım” dedi.

YASALARA RAĞMEN HAMİLE KALDI

Çin, insanların üçüncü bir çocuğa sahip olmasına izin verecek şekilde değiştirdiği 2016'dan 2021'e kadar iki çocuk politikasına sahipti . Tianci, iki çocuk politikası hala yürürlükteyken doğdu. Bu politika sırasında ikiden fazla çocuğu olanlar, genellikle kuralı çiğnemenin sonuçlarıyla karşı karşıya kalır. “Yasayı ihlal etmek istemedik. Huang yerel basına verdiği demeçte, bunun için para cezasına çarptırılırsam idari bir inceleme önereceğim veya dava açacağım" dedi.

ÇOK ŞANSLI HİSSETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Huang, yeni bir bebeğe sahip olmanın yorucu olduğunu ve beslenme ile bez değiştirme arasında fazla uyuyamadıklarını itiraf etti. Eleştirilere rağmen çift, kızlarının yanında kendilerini “çok şanslı” ve kendilerini daha genç hissettirdiklerini söyledi. “Daha dört buçuk aylıkken 'baba' diyordu. Kızımız doğmadan 20 yaş daha genç hissediyoruz” dedi.

35 YAŞ ÜZERİ DOĞUMLAR GERİATRİK OLARAK KABUL EDİLİYOR

Cleveland Clinic'e göre, 35 yaş ve üzerinde hamile olduğunuzda hamilelik geriatrik olarak kabul edilir . Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan doğumlarla ilgili 2020 verilerine göre, 2019'daki 1.073 doğumdan 50 yaş ve üstü kadınlarda 995 doğum gerçekleşti.



