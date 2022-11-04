KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Tüm dünya bunu konuştu! Çocukları 67 yaşında doğum yapan kadını tehdit etti

Tüm dünya bunu konuştu! Çocukları 67 yaşında doğum yapan kadını tehdit etti

04.11.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde genç anne olan birçok kadın bulunuyor. İleri yaşta hamile kalmak hem kadınların hem de bebeklerin sağlığını riske atıyor. 67 yaşındaki Tian Xinju, isimli bir kadın doğal yollarla hamile kaldı. Şu anda 70 yaşında olan kadın hamilelik sürecinde diğer çocuklarının onu kürtaja zorladığını söyledi.

Tüm dünya bunu konuştu! Çocukları 67 yaşında doğum yapan kadını tehdit etti

Çin'de yaşayan 70 yaşındaki Tian Xinju, 67 yaşındayken 71 yaşındaki Huang Weiping'den hamile kaldı. İki yetişkin çocuğu bulunan Tian, 68 yaşına geldiğinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızlarına “cennetten gönderilen” veya “cennetten hediye” anlamına gelen Tianci, adını verdiler. Tian, dünya üzerindeki en yaşlı hamile kalan kadınlar arasında bulunuyor. Hamilelik sürecinde diğer iki çocuğu tarafından kürtaja zorlanmasına rağmen kürtaj yaptırmayan Tian, yaşadıklarını anlattı.

DÜNYA ÇAPINDA MANŞETLERE TAŞINDI

Bebek , 25 Ekim 2019'da, Tian'ın daha önce bir çocuk doktoru olarak çalıştığı Çin'deki bir hastane'de sezaryen yoluyla dünyaya geldikten sonra dünya çapında manşetlere taşındı. Kızlarına hediye anlamına gelen Tianci adını koyan çift kızının doğumunun başlangıçta ailedeki diğer üyeler tarafından "hediye" olarak görülmediğini paylaştı.

ÇOCUKLARI BAĞLARINI KOPARMAKLA TEHDİT ETTİLER

Çiftin 40'lı yaşlardaki yetişkin oğlu ve kızı Tian'ın hamile olduğunu öğrendiklerinde annelerini terk etmekle tehdit ettiler. Tian, “Çocuklarım hamile olduğumu öğrendiğinde ikisi de kürtaj olmamı umdu. Kızım, hamileliği atlatırsam benimle bağlarını keseceğini bile söyledi. ”dedi.

"BUNU BEN DE İSTEMEDİM"

Ekran görüntüsü 2022-11-04 110655

"Bunu ben de istemedim. Bu yaşta neden başka bir çocuk isteyeyim ki? Ama oldu ve test sonuçları olumluydu, bu yüzden onu cennetten bir hediye olarak gördük” diye devam etti. 7 News'e göre, doktorlar Tian'a kendi sağlığı için hamileliği sonlandırmasını bile söylediler , ancak "kazayla" hamile kalmakta ısrar etti. Tian, doğum anında, diğer çocuklarının protesto etmesine rağmen, yeni kızının aileye kabul edildiğini itiraf etti.

"ÇOK ACIDI GÖZLERİMİ AÇIK TUTAMADIM"

Ekran görüntüsü 2022-11-04 110712

“Hepsi onu çok seviyor” dedi. "Biz mutlu bir aileyiz. Başkalarının ne dediğini dinlemek istemiyorum.” Üç çocuk annesinin biri 18 yaşında üniversiteye giden diğeri de otraokula giden iki torunu var. Tian, bu hamilelikle mücadele ettiğini ve gençliğinde yaşadığı ilk iki doğumuna benzemediğini itiraf etti. "Acıydı, çok acı vericiydi. Çok acıdı, gözlerimi açık tutamadım” dedi.

YASALARA RAĞMEN HAMİLE KALDI

Ekran görüntüsü 2022-11-04 110626

Çin, insanların üçüncü bir çocuğa sahip olmasına izin verecek şekilde değiştirdiği 2016'dan 2021'e kadar iki çocuk politikasına sahipti . Tianci, iki çocuk politikası hala yürürlükteyken doğdu. Bu politika sırasında ikiden fazla çocuğu olanlar, genellikle kuralı çiğnemenin sonuçlarıyla karşı karşıya kalır. “Yasayı ihlal etmek istemedik. Huang yerel basına verdiği demeçte, bunun için para cezasına çarptırılırsam idari bir inceleme önereceğim veya dava açacağım" dedi.

ÇOK ŞANSLI HİSSETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Ekran görüntüsü 2022-11-04 110636

Huang, yeni bir bebeğe sahip olmanın yorucu olduğunu ve beslenme ile bez değiştirme arasında fazla uyuyamadıklarını itiraf etti. Eleştirilere rağmen çift, kızlarının yanında kendilerini “çok şanslı” ve kendilerini daha genç hissettirdiklerini söyledi. “Daha dört buçuk aylıkken 'baba' diyordu. Kızımız doğmadan 20 yaş daha genç hissediyoruz” dedi.

Ekran görüntüsü 2022-11-04 110645

35 YAŞ ÜZERİ DOĞUMLAR GERİATRİK OLARAK KABUL EDİLİYOR

Cleveland Clinic'e göre, 35 yaş ve üzerinde hamile olduğunuzda hamilelik geriatrik olarak kabul edilir . Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan doğumlarla ilgili 2020 verilerine göre, 2019'daki 1.073 doğumdan 50 yaş ve üstü kadınlarda 995 doğum gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gebelikte içmeyin! Çocuğun boyunun uzamasını engelliyorGebelikte içmeyin! Çocuğun boyunun uzamasını engelliyor
Kullanmadan tekrar düşünün! Kör kalmasının nedeni...Kullanmadan tekrar düşünün! Kör kalmasının nedeni...
Kuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirdiKuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Çin sezaryen Tehdit kürtaj çocuk bebek doğum geriatri hamile Göz alara isim 5 yaş

En Çok Okunan Haberler

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'

Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Güzellik uğruna başına gelenleri paylaştı! "Hayatımı mahvetti"

Güzellik uğruna başına gelenleri paylaştı! "Hayatımı mahvetti"

Tuvalet temizliğinden gına geldiyse bu numarayı deneyin!

Tuvalet temizliğinden gına geldiyse bu numarayı deneyin!

Her kadının mutlaka okuması gereken kitaplar

Her kadının mutlaka okuması gereken kitaplar

İlginizi Çekebilir

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.