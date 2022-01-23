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Tüm dünyayı alarma geçirmişti! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

23.01.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tonga’da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından pek çok ülkede peş peşe tsunami uyarıları yapılmışt. Dünyanın alarma geçtiği patlamanın yankıları sürüyor. Son olarak patlama sonrası duman bulutunun uzaya giden yolu yarıladığının İngiltere'de açıklanmasının ardından bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği Hunga Ha’apai Adası’nı uzaydan fotoğraflayarak adanın büyük kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.

Tüm dünyayı alarma geçirmişti! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’da 15 Ocak’ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması tüm dünyada alarma neden olmuştu. Pek çok ülkeden peş peşe tsunami uyarılarının gelmesinin ardından patlamanın yankıları devam ediyor. Patlama sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai’nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.

HARİTADAN SİLİNDİ

Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı. Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.

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Öte yandan Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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DUMAN BULUTU UZAYA GİDEN YOLU YARILADI

Yanardağdan yükselen duman bulutunun, ise yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama
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