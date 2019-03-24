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Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar başladı. Miting alanına girişler saat 11.00'da başladı. Alana giriş yapanlar 3 ayrı giriş noktasında tek tek aranarak içeri alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için Yenikapı'da bekleyenler, koşarak mitingin yapılacağı platformunun önünde yerlerini aldı. Alanda çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi hazır bekletiliyor.

Öte yandan Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı. İşte detaylar...

Vatandaşlar Yenikapı'da toplanıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşların alana girişleri devam ediyor.
"Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı.
Meydana 16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahneye iki led ekran, 18 ses kulesi kuruldu. Alanda 12 dev ekran bulunurken, alan ve çevresinde yaklaşık 5 bin civarında polis görev alıyor.
Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer de yer alırken, meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için içme suyu bırakıldı.
Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı. Sahnede bulunan Erdoğan ve Bahçeli'nin tokalaştığı fotoğraf karelerinin üzerine de "İstanbul ehline emanet" ve "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazıldı.
Yerli ve yabancı basın mensupları için tribün oluşturulurken, vatandaşların etkinliği izleyebilmesi için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.
Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.

MİTİNGDE İLK YAŞANDI

MİTİNGDE İLK YAŞANDI
Binlerce polisin görev aldığı mitingde bir ilk de yaşandı. Devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçiler de 31 Mart yerel seçimler öncesi düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’nde görev aldı.

ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE GELDİ

ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE GELDİ
Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, "Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu. (AA-İHA-DHA)
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Yenikapı mitingi istanbul cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ey gidi devlet bahcelı 7 haziran secım oncesı yenıkapı mıtıngine gelmek ıcın o kadar ol yürüdük marmarayı kapatan bu zihniyetle şimdi el ele kol kolasın sana hakkım helal olmasın
Allah akıl fikir versin ülke sıfırlanmış millet sebze kuyruğuna girmiş hala bunlara inanan var
diziden çok etkilenmiş arkadaş
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