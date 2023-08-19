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Tüm mahalle bu sesle yankılandı: "Kurtarın beni bu adamdan!" Sonrasında ise...

19.08.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de hareketli dakikalar yaşandı. Saat 15.00 sularında evinin balkonuna çıkan bir kadın, "Kurtarın beni bu adamdan" diyerek bağırmaya başladı. Sesi duyan mahalle sakinleri olay yerine toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz kadını ve iki çocuğunu evden çıkarırken kocayı da gözaltına aldı.

Tüm mahalle bu sesle yankılandı: "Kurtarın beni bu adamdan!" Sonrasında ise...

Esenler'de evin balkonuna çıkarak 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağıran kadını görenler, polise haber verdi. Polis ekipleri, iki çocuğu ile birlikte kadını evden çıkarırken, kocası gözaltına alındı.

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MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay, saat 15.00'te Kazım Karabekir Mahallesi 1030. Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan bir kadın balkona çıkarak eşinin kendisini ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını söyleyerek 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı. Kadın bağırmaya devam edince mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler dairenin ziline bastı. Kapı açılınca içeri giren ekipler, kadınla birlikte iki çocuğu dışarı çıkarırken, kocasını gözaltına aldı.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kadının balkonda çocuklarıyla birlikte beklediği, sokakta çok sayıda kişinin toplandığı görülüyor.

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"BOYNUNDAN TUTMUŞ EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORDU"

Mahalle sakini Murat Yurteren "Evden çıktım. Caddeye doğru ilerliyordum, bağırış sesi duydum. Buraya doğru geldim. Adam kadını boynundan tutmuş eve doğru götürmeye çalışıyordu. 2 tane çocuğunu rehin almış. Kadın 'Beni bu adamın elinden kurtarın, çocuklarımı başkasına verecek' diye bağırıyordu. Sonra polis ekipleri geldi. Kocayı evden aldılar. Kadını ve çocukları götürdüler" dedi. (DHA)

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