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Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Kritik yönetmelikle ilgili Danıştay'dan karar

24.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danıştay tüm öğretmenleri ilgilendiren bir karar verdi. Danıştay, öğretmenleri mağdur edecek yönleri bulunduğu iddiasıyla Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Kritik yönetmelikle ilgili Danıştay'dan karar

Türk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali talebiyle istemiyle dava açmıştı. Tüm öğretmenleri ilgilendiren yönetmelikle ilgili Danıştay, öğretmenleri mağdur edecek yönleri bulunduğu iddiasıyla bazı maddelerinin iptal talebi nedeniyle yapılan başvuruyu reddetti.

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TÜRK EĞİTİM-SEN DAVA AÇMIŞTI

Türk Eğitim-Sen, sınav şartı başta olmak üzere öğretmenleri mağdur edecek yönleri bulunduğu iddiasıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve kanuna dayanarak çıkarılan yönetmelikteki bazı fıkraların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Danıştay 2. Dairesi, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin dava konusu maddelerinin yürütmesinin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.

Dairenin kararında, yönetmelikteki iptal ve yürütmenin durdurulması istenen maddelerinde kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, düzenlemelerin, genel ve objektif kuralları içerdiği kaydedildi.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesinde, yazılı sınav sisteminin uygulanmasının, kamu personel rejiminde aranan unsurlardan biri olan "kariyer" esasıyla uyumlu bulunduğu belirtilen kararda, "ücretli öğretmenlikte geçen sürelere" yer verilmemesinin de eksik düzenleme olarak görülmediği aktarıldı.

Daire, sendika tarafından, dava konusu yönetmeliğin iptali istenilen maddelerin dayanağı olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırılık iddiasını ise yerinde görmedi.

Kaynak: AA

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Öğretmen Danıştay

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