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Tüm Türkiye'nin gözü bu canlı yayında! Böyle hazırlandılar

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin merakla beklediği ortak canlı yayına evlerinde dinlenerek hazırlandılar.

Tüm Türkiye'nin gözü bu canlı yayında! Böyle hazırlandılar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

BİNALİ YILDIRIM AİLESİYLE BİRARAYA GELDİ

Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla’da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım’ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla konutunda ailesiyle biraraya geldi.

İMAMOĞLU DÜN GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞTI

Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü’nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi. (DHA)

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