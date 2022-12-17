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Tüm uyarılara rağmen taktığı küpeler nedeniyle kulağı ikiye ayrıldı: "Midemi bulandırıyor"

17.12.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksesuarlar tüm görünümü değiştirerek çok daha şık olmamızı sağlayabiliyor. En sık kullanılan aksesuarlar arasında bulunan küpeler sağlığımız için riskli durumlar oluşturabiliyor. Özellikle fazla büyük küpeler kulaklara fazlasıyla ağırlık veriyor. Devasa küpeler takan bir kadın TikTok hesabından kulağının son halini paylaşarak herkesi uyardı.

Tüm uyarılara rağmen taktığı küpeler nedeniyle kulağı ikiye ayrıldı: "Midemi bulandırıyor"

İngiltere'de yaşayan Nicole, çevresindeki herkesin uyarılarına rağmen devasa büyüklükteki küpeleri takmayı seviyordu. Genç kadın büyük küpelerden asla vazgeçemediğini ve sürekli olarak taktığı için arkadaşlarının mücevherlerin ağırlığı ve kulak memelerine nasıl zarar verebileceği konusunda endişelenmeye başladıklarını söyledi. Bu endişelere kulak asmayan Nicole, büyük küpeleri takmaya devam etti.

"YENİ KORKUNUN KİLİDİ AÇILDI"

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TikTok'ta yayınladığı videoda taktığı küpeler nedeniyle bir gün kulak memelerinden birinin ortadan ikiye ayrıldığını gördüğünü söyledi. Utanan kadın, videonun yorumlarına "Komik bile değil, midemi bulandırıyor" diye devam etti. Yeni yayınlanan video çok kısa zamanda büyük ses getirdi. Videoyu görüp şok olan bir sosyal medya kullanıcısı "Yeni korkunun kilidi açıldı" dedi.

''BİR DAHA KÜPE TAKABİLECEĞİMİ SANMIYORUM''

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Başka biri de aynı şeyi yaşamış ve Nicole'e şöyle demişti: ''Bu benim başıma geldi!! Düzeltebilirler." Aynı durumu yaşayan Kelsie, korkunç sonuçların yakın çekimlerini gösterirken, "Büyük deliklerin olması korkunç, hissettiriyor ve iğrenç görünüyor," dedi. Daha da kötüsü, Kelsie artık herhangi bir kulak mücevherine dokunmaya korktuğunu da sözlerine ekledi. ''Bir daha küpe takabileceğimi sanmıyorum.''

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