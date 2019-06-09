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Tuna Nehri'ndeki gemi kazasında ölü sayısı 20'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Tuna Nehri'ndeki gemi kazasında ölü sayısı 20'ye yükseldi

Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cesedinin sudan çıkarıldığı bildirildi.

Buna göre, kazada ölenlerin sayısı 20 oldu.

Açıklamada ayrıca 7'si Güney Koreli 1'i Macar 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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Tuna Nehri Budapeşte

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