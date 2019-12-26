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  4. Tunç Soyer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tunç Soyer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

Tunç Soyer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf beğendi.

Soyer, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Yaşam" kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğraflarına oy kullanan Soyer, "Spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni", Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarını tercih etti.

Soyer, fotoğrafları çok beğendiğini, seçim yaparken hayli zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların insanın ufkunu genişlettiğini belirten Soyer, "Fotoğraflarda, çıplak gözle gördüğümüzden daha farklı bir derinlik ve zenginlik keşfediyoruz. Bu, hem içeriği hem de estetik duygusunu güçlendiren bir şey. Bu nedenle bütün fotoğrafçıların önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

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Anadolu Ajansı Oylama tunç soyer Yılın Fotoğrafları

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