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Tunç Soyer, seçim sonuçlarını izlemek için CHP’ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Tunç Soyer, seçim sonuçlarını takip etmek için partisinin il başkanlığına geldi.

Tunç Soyer, seçim sonuçlarını izlemek için CHP’ye geldi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MİLLET İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Tunç Soyer, seçim sonuçlarını takip etmek için partisinin il başkanlığına geldi. İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte sandıktan çıkacak olan sonuçları bekleyen Soyer, "İçimizi ferahlatan en önemli şey, seçimin sakin geçmesiydi. Ciddi bir kavga, yaralama olayı yaşanmadı. Bu, yüzümüzü en çok güldüren şey. Gerisini bekleyeceğiz" dedi.
Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Tunç Soyer, seçim sonuçlarını izlemek için CHP İzmir İl Başkanlığı’na geldi. İl Başkanı Deniz Yücel, il yöneticileri ve partililerle birlikte sandıktan çıkacak olan sonucu burada takip eden Soyer, kısa bir açıklama yaptı. Soyer, son sandık açılana kadar son tutanağı görene kadar heyecanının süreceğini belirtti. Soyer, "Bekliyoruz. Bugün içimizi ferahlatan şey, seçimlerin sakin geçmesiydi. Ciddi bir kavga, yaralama olayı yaşanmadı. Bu, yüzümüzü en çok güldüren şey oldu. Gerisini bekleyeceğiz" dedi.

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