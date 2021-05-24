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Tuncay Özkan'dan gündem yaratan seçim çıkışı: Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanır

24.05.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Cumhurbaşkanlığına aday olursa kazanır. Yüzde yüz kazanır. Her şeyin üzerine iddiaya girerim" dedi. Özkan açıklamaları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Tuncay Özkan'dan gündem yaratan seçim çıkışı: Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanır

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, KRT TV canlı yayına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.

"KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURSA YÜZDE YÜZ KAZANIR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına en çok yakışacak insan olduğunu belirten Tuncay Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Sayın genel başkanımızın bilgisi, birikimi, ahlakı, onuru, sadeliği ülkeyi karanlıktan çıkaracak ilaçtır.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur."

KULİSLER HAREKETLENDİ

Özkan'ın bu çıkışı Ankara kulislerinde gündem yaratırken gazeteci Ahmet Hakan da bu sözleri köşesine taşıdı.

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"YAHU YOK MU TUNCAY'A DİYECEK LAFINIZ?"

Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Özkan'ın sözlerini aktaran Hakan, "Ben demiyorum, CHP’nin tunç kalesi Tuncay Özkan diyor." ifadelerini yer verdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleyenlere de seslenen Hakan "Yahu yok mu Tuncay’a diyecek bir lafınız?" diye sordu.

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Tuncay Özkan İzmir Kemal Kılıçdaroğlu

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