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Tunceli'de askeri alanda korkutan yangın!

03.08.2023 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında çıkan yangında, alevler kısa sürede alt katlara sıçradı. Bina tahliye edilirken, il merkezi ve ilçelerden çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kontrol altına alındı. Vali Mehmet Ali Özkan tabura gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tunceli'de askeri alanda korkutan yangın!

Yangın, akşam saatlerinde ilçede bulunan 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu’nun 4 katlı yatakhanesinin çatısında çıktı. Elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede alt katlara sıçradı.

Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine yangın yerine il merkezi ve ilçelerden itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve TOMA’lar sevk edildi. Takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken Vali Mehmet Ali Özkan da tabura gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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"YARALIMIZ YOK"

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Pertek ilçemizde bulunan 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu’nun vardiya yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pertek, Hozat ve merkez belediyeden itfaiyeler geldi. Ayrıca İl ve Bölge Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda TOMA bölgeye kısa sürede sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaralımız yok." dedi. (DHA)

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