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  4. Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu

Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu

08.09.2024 18:53
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Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kaza sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu

Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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4 ASKER ŞEHİT OLDU!

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker şehit oldu. 1 asker de yaralı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan acı haberi duyurdu. Yerlikaya, "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit oldu. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır."

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat askeri araç
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