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Tunceli’de ilk! Fuhşun şifresi böyle çözüldü: Takla attırmak, dingonun ahırı...

28.05.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlenen ve yakalanmamak için telefon görüşmelerinde müşterilere ‘beyaz peynir' ile 'dingonun ahırı' kodlarıyla konuşmalar yaptıkları belirlenen 1'i 17 yaşında olan 60 kişinin ifadeleri alındı. Polis ekiplerinin ifadelerine başvurduğu kişilerin, fuhuş yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken Tunceli’de ilk kez fuhuş operasyonu düzenlendiği öğrenildi.

Tunceli’de ilk! Fuhşun şifresi böyle çözüldü: Takla attırmak, dingonun ahırı...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri, kentte organize olarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Özel ekipten oluşan polisler, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takipte şüphelilerin, müşterilerle yaptıkları telefon konuşmalarında 'av', 'takla attırmak', 'fıtık', 'beyaz peynir', 'dingonun ahırı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi. Ekipler, kentte emlakçı olarak bilinen A.C., Elazığ’da bulunan N.E. ve D.D. ile Nazimiye ilçesinde bulunan S.G. aracılığıyla Atatürk Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptırıldığını ve fuhuş için yer temininde bulunulduğunu tespit etti.

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Elazığ ve Tunceli’de belirlenen adreslere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla A.C., N.E., D.D. ve S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve bilgisayarlara el koyuldu.

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BİRİ 17 YAŞINDA

İlk olarak 1'i 17 yaşında olan 60 kişinin ifadeleri alındı. Polis ekiplerinin ifadelerine başvurduğu kişilerin, fuhuş yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., N.E., D.D. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan emniyet kaynaklarından, Tunceli’de ilk kez fuhuş operasyonu düzenlendiği öğrenildi.

(DHA)

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Tunceli
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