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Tunceli'de korkunç olay! Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

16.01.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Hozat ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte olayın detayları...

Tunceli'de korkunç olay! Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

Feci kaza, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

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Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman’ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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trafik kazası donma

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