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Tunceli'de korkunç tablo! Komşular kötü kokuya dayanamadı, evden 6 ton çöp çıktı

07.04.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de ekiplere yapılan ihbar doğrultusunda bir evden tam 6 ton çöp çıkarıldı. evde 1 çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin biriktirdiği çöplerle karşılaşan ekipler neye uğradığını şaşırırken, 6 ton çöp için kamyonlarla, 14 sefer yapıldı. Kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.

Tunceli'de korkunç tablo! Komşular kötü kokuya dayanamadı, evden 6 ton çöp çıktı

Tunceli'de Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki 2 katlı bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, belediyeye ihbarda bulundu. Belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, evde 1 çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin biriktirdiği çöplerle karşılaştı.

14 SEFER YAPILDI

Evin içinde ve bahçesinden çıkarılan 6 ton çöp, kepçe ile kamyonlara yüklendi. 14 sefer yapılan taşıma işleminin ardından, kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.

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(DHA)

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