Tunceli'de Mehmetcan Demiral ve yeğeni Azad Demiral günlerdir aranıyordu! Olay yerine 15 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkarak debisi yüksek Munzur Çayı'na uçmuş ve otomobildeki 3 kişi, suda kaybolmuştu.

16'NCI GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekip ile arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların 16'ncı gününde; Miskişah mevkisinde Baran Aslantaş'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Baran Aslantaş

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen otomobildeki Baran Aslantaş'ın (22) bulunmasının ardından kayıp Azad Demiral (21) ile amcası Mehmetcan Demiral'ı (22) arama çalışmalarının 19'uncu gününde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Mehmetcan Demiral

Olay yerine 15 kilometre uzakta bulunan cansız bedeninin Mehmetcan Demiral'a ait olduğu belirlendi.

Azad Demiral



