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Tunceli'de patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

Tunceli'de patlama!

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.

KAMER GENÇ'İN AKRABASI

Gönül Parlak'ın İstanbul’da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamer Genç'in akrabası olduğu öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli patlama ramazan köyü

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Gecmis olsun. acil sifalar dilerim.
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