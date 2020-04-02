HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli'de tek-çift plaka uygulaması!

Tunceli'de tek-çift plaka uygulaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 10:31 | Son Güncelleme

Tunceli'de koronavirüs salgınına karşı tedbirler arttırıldı. Valilik, tüm araçlar için tek çift plakasına göre trafiğe çıkma kararı alındığını, uygulamanın 30 Nisan'a kadar devam edeceğini belirtti.

Tunceli'de tek-çift plaka uygulaması!

Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulamaya konulacak yeni kararları paylaşıldı.

UYGULAMA 30 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Valilikten yapılan açıklamada; “İlimiz ve ilçelerinde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla araç cinslerine ve kullanım şekline bakılmaksızın hususi ve ticari araçlardan, plakasının son rakamı tek rakamla bitenlerin tek günlerde, çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir. 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 00:01’den 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 24:00’e kadar plakasının son rakamı çift olan araçlar, 03.04.2020 tarihi Cuma saat 00:01’den 03.04.2020 tarihi Cuma saat 24:00’e kadar plakasının son rakamı tek olan araçlar trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, ilimizden transit geçecek araçlar ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçlar kısıtlama dışındadır.İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımızdan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir"denildi.

Açıklamanın devamında," Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü Misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan çocukların toplu alış veriş alanlarına götürülmesinin yasaklandığı, ayrıca şehir dışından Tunceli’ye gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttıİstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
Anahtar Kelimeler:
Tunceli koronavirüs tek-çift plaka uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

Aşk iddiası! Yakın halleri olay oldu

Aşk iddiası! Yakın halleri olay oldu

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Diğer Haberler
Antalya'da dansözlü alkollü partiye polis baskını!

Antalya'da dansözlü alkollü partiye polis baskını!

Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak yağış uyarısı!

İstanbullular öğleden sonraya dikkat!

İstanbul'da polis 'sosyal mesafe' denetimi yaptı! Minibüstekilerin kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Yer: İstanbul! 29. kattaki evin balkonuna çıkıp, intihar etmek istedi

İstanbul'da intihar girişimi!

Büyükçekmece'deki partiyi düzenleyen isim konuştu: Amacımız sadece eğlenmekti

Görüntüler tepki çekmişti! Kendisini bakın nasıl savundu?

Şans Topu sonuçları 1 Nisan: Bu sefer devretti!

Bu sefer devretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.