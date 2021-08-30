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Tunceli'deki yangınlarda son durum!

30.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de Hozat Tanzi Deresi bölgesinde çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alındı.

Tunceli'deki yangınlarda son durum!

Tunceli Valiliği, Hozat Tanzi Deresi bölgesindeki örgü yangınının tamamen kontrol altına alına alındığını, münferit tütmelere karşı ise karadan ve havadan soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Valilik, Tunceli-Ovacık arası Fırtına Veli Çeşmesi üzeri Milli Park içerisindeki örtü yangınına sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale edildiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma ekipleri, Tunceli ile Ovacık Belediyesi ekipleri ve birçok sivil vatandaş da karadan örtülü yangınlara müdahale çalışmalarına katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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