Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

