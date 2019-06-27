Tunceli'de etkisiz hale getirilen 11 teröristin silahları ele geçirildi

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de son bir haftada güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 11 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli kırsalında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 5'i İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Düzenlenen operasyonlarla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, "3 M-16 tüfeği, 6 Kalaşnikof tüfeği, Bixi makineli tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 el bombası, 26 Kalaşnikof şarjörü, 11 M-16 şarjörü, 1013 mermi, 5 pil bloğu, 7 şemsiye, örgütsel doküman ve yaşamsal malzemeleri ele geçirilmiştir."

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