HABER

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 11 teröristin silahları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de son bir haftada güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 11 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 11 teröristin silahları ele geçirildi

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de son bir haftada güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 11 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli kırsalında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 5'i İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Düzenlenen operasyonlarla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, "3 M-16 tüfeği, 6 Kalaşnikof tüfeği, Bixi makineli tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 el bombası, 26 Kalaşnikof şarjörü, 11 M-16 şarjörü, 1013 mermi, 5 pil bloğu, 7 şemsiye, örgütsel doküman ve yaşamsal malzemeleri ele geçirilmiştir."

FOTOĞRAFLI

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 11 teröristin silahları ele geçirildiTunceli'de etkisiz hale getirilen 11 teröristin silahları ele geçirildiTunceli'de etkisiz hale getirilen 11 teröristin silahları ele geçirildi

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptıBisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptı
Başkent’te restoranda yangınBaşkent’te restoranda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.