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Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “Kırmızı”, birinin “Turuncu” kategoride olduğu tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “Kırmızı”, birinin “Turuncu” kategoride olduğu tespit edildiğini açıkladı.Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “Kırmızı”, birinin “Turuncu” kategoride olduğu tespit edildiğini açıkladı.
Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.
Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda Turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.

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