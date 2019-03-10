Tunceli'de kayak keyfi

İlçenin her mevsim doğasıyla ön plana çıktığını anlatan Aşkın, "Ovacık Kayak Merkezi, doğal güzellikleriyle insanları cezbediyor. Bu yüzden de her geçen yıl daha fazla tanınıyor ve daha çok tercih ediliyor." dedi.

Güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek için kayak merkezine gelenler, 1500 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Hem konaklamanın ucuz olması hem de çocuklar ve acemi kayakçılar için eğlenceli ve uygun pisti bulunması sebebiyle Ovacık ilçesindeki kayak merkezine ilgi gösteren ziyaretçiler, ilkbahar gelmesine rağmen kayak yapma fırsatı yakalıyor.

Aşkın, mart ayı olmasına rağmen kar kalınlığı ve kalitesinin çok iyi olduğunu aktararak, "Hava çok güzel. Çevre il ve ilçelerden doğa ve kayakseverleri buraya bekliyoruz. 1200 metre uzunluğundaki kayak pistimiz acemi kayakçılar ve eğitim için çok ideal. Buraya gelenler gönüllerince eğlenip doyasıya kayak yapabilir." diye konuştu.

Kayaksever Hüseyin Ekici de kayak merkezindeki kar kalitesinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki diğer kayak merkezlerinin bir bölümü bu aylarda kapanmaya başlıyor ama Ovacık'ta bizler nisan ayına kadar kayak yapabilme şansına sahibiz. Bu yıl çok kar yağdı ve eriyecek gibi de gözükmüyor. Kayak merkezi ilçe merkezine yürüme 15 dakika mesafede. Hafta sonlarını genellikle buraya eğlenerek geçiriyoruz. Zirveye tırmanıp Munzur Dağları'nın görkemli güzelliğini seyrederek kayak kaymak çok güzel."

Kayaksever Levent San ise arkadaşlarıyla kayak merkezine geldiklerini ve burada çok eğlendiklerini ifade etti.

