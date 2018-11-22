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Tunceli'de yolcu minibüsü uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Tunceli'de yolcu minibüsü uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yolcu minibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yasin Top (26) idaresindeki 62 AN 071 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Doğanalan köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü Top olay yerinde yaşamını yitirdi, Emre Yılmaz (7) da yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ı araçtan çıkararak ilk müdahalenin ardından İlçe Entegre Hastanesine kaldırdı.

Emre Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çemişgezek trafik kazası Tunceli

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