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Tunus Başkanlık Ofisi Müdürü, şüpheli bir zarfı açıktan sonra kısa süreli görme kaybı yaşadı

28.01.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Tunus Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Tunus Başkanlık Ofisi Müdürü’nün, Tunus Devlet Başkanı Kays Said’e gönderilen şüpheli bir zarfı açmasının ardından baş ağrısı ve kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve bir Başkanlık çalışanının ise baş ağrısı geçirdiği belirtildi.Tunus’ta şüpheli zarf, Tunus Başkanlık Ofisi’nde paniğe neden oldu.

Tunus Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Tunus Başkanlık Ofisi Müdürü’nün, Tunus Devlet Başkanı Kays Said’e gönderilen şüpheli bir zarfı açmasının ardından baş ağrısı ve kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve bir Başkanlık çalışanının ise baş ağrısı geçirdiği belirtildi.
Tunus’ta şüpheli zarf, Tunus Başkanlık Ofisi’nde paniğe neden oldu. Tunus Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Tunus Başkanlık Ofisi Müdürü’nün şüpheli bir zarfı açmasının ardından baş ağrısı ve kısa süreli görme kaybı yaşadığı ifade edildi. Başkanlık Ofisi, Ofisi Müdürü’nün yanı sıra bir Başkanlık çalışanının da zarfın açılmasının ardından baş ağrısı yaşadığını bildirdi. Yaşanan olayın ardından Başkanlık Ofisi, Tunus Devlet Başkanı Kays Said’e gönderilen zarf hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Tunus yerel medyasında ise yaşanman olayda, Başkan Said’e yollanan zarfın bir tür zehir olan "Risin" içerdiği iddia edildi.
Öte yandan, Tunus’ta artan yeni kabine tartışmaları ve yüzlerce gencin tutuklandığı korona virüs (Covid-19) kaynaklı ekonomik kriz nedeniyle yaşanan zorlu ekonomik koşullar, ülkede gerilimin yükselmesine neden olmuştu.

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