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Tunus'ta sağlık çalışanları sektörde reform talebiyle meydanlara indi

08.12.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Tunus'ta sağlık çalışanları sektörde reform talebiyle meydanlara indi

Tunus'ta sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağırlaştırdığı çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Sağlık çalışanlarının üyesi olduğu üç sendikanın çağrısıyla başkent Tunus'ta toplanan binlerce doktor, hemşire ve tıp öğrencisi, ağırlaşan çalışma koşullarını ve genç bir doktorun görevi başında hayatını kaybetmesini protesto etti.
Ellerinde Tunus bayraklarıyla üniformaları içinde gösteriye katılan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığının önünden Başbakanlık ve diğer hükümet binalarının bulunduğu Kasaba Meydanı'na yürüdü.

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Cendube vilayetinde görev yapan 27 yaşındaki doktor Bedreddin el-Alavi'nin devlet hastanesindeki asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine karşı slogan atan göstericiler, "Sağlık sektörünün dışlanmasına hayır!", "Bedreddin yolsuzluğun kurbanı", "Sağlık çalışanları dayanışma içinde" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Eczacılar ve Kamu Doktorları Sendikası Genel Sekreteri Doktor Muhammed Hadi Suysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genç Doktor Bedreddin'in ölümü, sağlık sektörünü iyileştirmekte başarısız olan Sağlık Bakanlığının hatasıdır." dedi.

Suysi, Sağlık Bakanı'nın sürekli değişmesi nedeniyle kalıcı reformlar yapılamadığını ve sağlık sektöründe kanayan yaraların iyileştirilemediğini söyledi.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 3 bin 596 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 104 bin 329'a ulaştığı ülkede enfekte olanlardan 77 bin 798 kişinin de iyileştiği kaydedildi. (AA)

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