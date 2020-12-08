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Ermenistan'da protestocular, Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine tekrar sokağa indi

08.12.2020 20:06 | Son Güncelleme:
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Ermenistan'da protestocular, Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine tekrar sokağa indi

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine halkın protesto gösterileri tekrar başladı.

Başkent Erivan'da yüzlerce protestocu, muhalefetin Paşinyan'a istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ve Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine tekrar sokağa çıktı.

Gösterilerde bazı caddeler trafiğe kapatılırken polis, istifaya çağırdıkları Paşinyan aleyhinde sloganlar atan bazı protestocuları gözaltına aldı.

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Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri, Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı. (AA)

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