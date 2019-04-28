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Tunus UMH'nin yaralılarını karşılamaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

UMH İçişleri Bakanlığı, Tunus'un, UMH'ye bağlı birlikler içindeki yaralıların kabulünü kolaylaştırma konusunda hazır olduğunu açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Tunus'un, UMH'ye bağlı birlikler içindeki yaralıların kabulünü kolaylaştırma konusunda hazır olduğunu belirtti.

Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Tunuslu mevkidaşı Hişam el-Furati ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında terörle mücadele için ortak güvenlik çalışmaları ele alınırken, taraflar bu konuda bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmenin ardından UMH İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un, UMH'ye bağlı birlikler içindeki yaralıların kabulünü kolaylaştırma konusunda hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, UMH İçişleri Bakanı Başağa, Tunus İçişleri Bakanlığının iki ülke arasındaki iş birliği konusunda gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Tunuslu Bakan Furati de başta güvenlik alanları olmak üzere iki ülke arasındaki yapıcı iş birliği için şükranlarını iletti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Tunus UMH

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