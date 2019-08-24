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Tunus'ta cumhurbaşkanı adayının gözaltına alınmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro: - "Nebil el-Karvi'nin gözaltına alınması tehlikeli bir gelişmedir"

SAFAKS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el-Karvi'nin gözaltına alınmasını "tehlikeli bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Moro, "Nebil el-Karvi'nin gözaltına alınması tehlikeli bir gelişmedir." dedi.

Kararı veren mahkemeye saygı duyduğunu ve yargının saygın bir kurum olduğunu ifade eden Moro, yargı gündeminin seçim gündemiyle iç içe girerek tedirginlik oluşturmasından endişe duyduğunu belirtti.

Siyasi sürecin açık ve temiz olmasını istediğini dile getiren Moro, şimdiki aşamanın çabaları birleştirme, yetenekli kadroları bir araya getirme, Tunusluların saflarını sıklaştırma ve ülkenin çıkarına zarar verecek herhangi bir şeyden kaçınma aşaması olduğunu söyledi.

Karvi, dün ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi 15 Eylül'e alınmıştı.

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